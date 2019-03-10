Musa Dede'den gençlere evlilik tavsiyesi

"EŞLERİNİZE KINALI KEKLİĞİM DEYİN"

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken, gençlere eşlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini anlatan Musa Dede, "Eşine 'hanım' dersen olmaz, 'Kınalı kekliğim, bıldırcın yumurtam, sensiz yaşayamam hayatım, kalbimin parçası, gözümün bebeği' diyeceksin." dedi.

'Eşim' demekle olmaz diyen Musa Dede, "Her şeyine katlanıyor senin. En çok 'kınalı kekliğim' diyeceksiniz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bir su istediğinde, 'Hanım bir su ver' dersen olmaz. 'Kınalı kekliğim bir su verir misin?, 'Bıldırcın yumurtam bir çay demleyebilir misin?' dersen, onu seve seve yapar." diye konuştu.