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Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden sürpriz

Polis olmayı isteyen 12 yaşındaki engelli Özcan Dayanmaz'ı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindeki polisler, doğum günü sürprizi yaptı.

AA | 01.12.2019 - 17:37..
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"Serebral palsi" (beyin felci) hastası Özcan Daymaz'ın ablası Sibel Dayanmaz, İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği mailde, kardeşinin polislere hayranlığını ve bu mesleğe duyduğu ilgiyi anlattı.

"DOĞUM GÜNÜNE GELİRSENİZ ÇOK MUTLU OLUR"

Mailinde, kardeşinin polislerle bir gün geçirmek istediğini belirten Dayanmaz, Özcan'ın doğum gününde polislerle beraber olması durumunda büyük mutluluk duyacağını aktardı.

Polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden sürpriz

Mesajı okuyunca duygulanan İl Emniyet Müdürü Özen de polis hayranı çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Özen, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personeliyle engelli çocuğu ziyaret etti.

Ağrı’da polisliğe ilgi duyan engelli çocuğa polislerden sürpriz ViDEO

HEDİYELER VERDİLER

Özcan Dayanmaz ile sohbet eden polisler, üzerinde "İyi ki doğdun Özcan" yazılı pastayla doğum günü sürprizi yaptıkları çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Trafik ekip aracıyla gezintiye çıkan Özcan, telsiz kullandı, polis şapkası takarak ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir gün yaşayan Dayanmaz, doğum günü sürprizi için polislere ve İl Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür etti.

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