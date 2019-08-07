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Adana'da sahte para operasyonu

Yapılan operasyon sonrası 3 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Üzerlerinde sahte para çıkan zanlılar paranın sahte olduğunu bilmediklerini söyleyip serbest kaldılar.

İHA | 07.08.2019 - 10:24..
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Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Mücahitler Bulvarından, Mavi Bulvar istikametine doğru giden bir otomobilde sahte para olduğu ihbarını aldı.

SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine harekete geçip otomobili durduran polis yaptığı aramada otomobilde bulunan M.A. ve S.B. isimli şahısların üzerinde 3 bin 400 TL 100'er TL'lik banknotlar şeklinde sahte para ele geçirdi.

SAHTE OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ SÖYLEYİP SERBEST KALDILAR

Zanlılar gözaltına alınarak emniyete getirildi. Sorgulanan zanlıların paraların sahte olduğunu bilmediklerini tanımadıkları bir şahsa götürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da sahte para operasyonu

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