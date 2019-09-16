taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7189
Euro
6.3058
Altın
1497.94
Borsa
102550.75
Gram Altın
275.98
Bitcoin
57980.58

Motorine zam

Motorinin litre fiyatına, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi.

AA | 16.09.2019 - 16:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Motorine zam

Motorinin litre fiyatı zamlandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine gece yarısından itibaren zam yapılacağını resmi olarak duyurdu.

MOTORİNE 7 KURUŞLUK ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.44 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6.31 liradan 6.38 liraya, İzmir'de 6.40 liradan 6.47 liraya yükselecek.

Motorine zam

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak, rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

262
Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

220
Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

122
Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

103
Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

212
Adnan Oktar davası yarın başlıyor

Adnan Oktar davası yarın başlıyor

100
Uçan araba yapan Siirtli

Uçan araba yapan Siirtli

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir