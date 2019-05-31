çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, ilk üç isim de değişmiyor. İlk sırada "Kalp" var. Onu takip eden isimler ise,"Bir Ömür Nasıl Yaşanır" ve listeye yeni bir giriş yapan "Kral Şakir: Dürümler Karışık"...
Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
Kalp
İskender Pala
Turkuvaz Kitap
S.: 328
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BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
DÜRÜMLER KARIŞIK
Olağanüstü maceralar mahallesinde, Canan ve bizimkilerle yine acayip şeyler peşindeyiz. Kapalıçarşı’da halı işine giren Dünya Bey ’i ziyaret edip coşmuş bulutları sakinleştirmek ve dev karpuzlarla halay çekmek gibi görevlerimiz var. Temizlik canavarı teyze mi istersiniz, özgüven kazanıp kahraman olan Kumpir mi? Hadi, üstelik arttırılmış gerçeklikle eğlenceyi daha da arttırıyoruz!
Kral Şakir: Dürümler Karışık
Varol Yaşaroğlu
Eksik Parça Yay.
S.: 208
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BEN HEP SENİN YANINDAYIM
Gözlerimi kapadım, seni düşledim. yan koltuğumda oturuyordun. elinde bi kitap vardı. göz göze geldik, “masal okuyorum, iyi geliyor,” dedin. yanıma kitap almayı unutmuşum. sıkıntımı anladın, kitabı bana uzattın. “al, okumaya başla, iyi gelecek.” teşekkür edip aldım kitabı elime. tam ilk sayfayı çevirecekken uçağın güvenlik anonsu düşlerimden uyandırdı beni. gözümü açtığımda, hostes kılığına bürünmüş dünyanın en güzel kadını, portakal suyu uzattı, çapkın bi göz kırpış eşliğinde.
Ben Hep Senin Yanındayım
Nejat İşler
Mundi Yay.
S.: 160
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NASİP NİYETE VURGUNDUR
Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!
Nasip Niyete Vurgundur
Ethem Emin Nemutlu
Olimpos Yay.
S.: 160
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VAZGEÇEBİLMEK
Guy Finley bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Vazgeçebilmek’i okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu ve daha pek çok olumsuz düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek.
Vazgeçebilmek
Guy Finley
Destek Yay.
S.: 304
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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
S.: 592
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YOL SENİN İÇİNDE
Bu dünyada u/mutsuz bir yaşam sürmek için yaratılmadın... İçinde filizlenip koca bir ormana dönüşen yerde yola koyul. Kaybol. Kendini kaybet ki mutluluğu bulasın. Gelecekten kurtul ki asıl kendini bulasın.
Yol Senin İçinde
Kinsun
Destek Yay.
S.: 160
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KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER
Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.
Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter
Hakan Mengüç
Destek Yay.
S.: 232
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HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER
Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...
Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım
Destek Yay.
S.:256
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Damla Karakuş
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