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70’inde okumayı söktü

Okumanın yaşının olmadığını bir kez daha ispatlayan Türkan Bozkurt'un, tek hedefi üniversite eğitimi almak.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 11:18..
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Okuma yazma seferberliği kapsamında, Mardin'de Kızıltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezi bünyesinde, kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu sürüyor.

70 yaşında merkeze gelip okuma yazma öğrenmek isteyen Türkan Bozkurt, hayalini gerçekleştirdi.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Bir çocuk annesi Bozkurt, kurstan aldığı eğitimler sayesinde okuma yazmayı öğrendi. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Bozkurt’un şimdiki hedefi, üniversite eğitimi alarak okumanın yaşının olmadığını bir kez daha herkese göstermek.

70’inde okumayı söktü

"OĞLUM BANA YARDIMCI OLDU"

Beş kız kardeşi ile birlikte okula gönderilmediğini belirten Bozkurt, "Bizim zamanımızda erkek çocuklarını gönderiyorlardı, kız çocuklarını okutmuyorlardı. Biz beş kız kardeşiz, beşimiz de okumadık ama erkekler okudu. Köy yerinde okul yoktu. Büyüklerimiz de kız çocuklarını dışarıya göndermiyorlardı. Büyüklerin kabahati bu, bizim kabahatimiz değil. Okumayı çok istedim. Şimdi haberler çıkınca okuyamıyoruz. Bir şey anlayamıyoruz. Okumak güzel bir şey. Ben de okumak istedim. Oğlum ‘Anne gidebilirsin, okumanın yaşı yok’ dedi, oğlum bana yardımcı oldu. Okumanın çok avantajı var. Bilgin artıyor, çevreyi tanıyorsun haberleri dinliyorsun. Onun için ben okumayı her zaman tercih ederim. Bütün yaşlı kadınlara da tavsiye ederim. Okumayanlar gelsin okusunlar. Üniversiteyi de okumayı düşünüyorum." dedi.

Kurs eğitmeni Mine Aydoğdu da, Türkan Bozkurt’un kurslarına kayıt yaptırdığını, azmi sayesinde okuma yazmayı kısa sürede öğrendiğini söyledi.

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