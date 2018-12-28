2019 için 9 trend seyahat noktası

2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya seçildi. Çizelgeler dünyanın en büyük ekonomisi olarak görülen ABD'nin istikrarlı düşüşünü ülkenin obezite, madde bağımlılığı ve depresyon ile mücadelesine bağladı. Bu sene birçok ülke gerek doğal afetlerin, gerekse borsanın gazabına uğradı. Tüm bunların yanında, yeni projeleriyle popülaritesi artan yerler de oldu. İşte 2019'un fenomen olacak ülkeleri...

2019'DA SIÇRAMA DÖNEMİ: TÜRKİYE

Türkiye, yılın 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Ekim ayında, dünyanın en işlek Atlanta havalimanından daha yüksek yolcu kapasitesine sahip olan yeni havalimanının açılması, 2019'da çok güçlü bir turizm trafiğine işaret ediyor. Yıl sonunda Türkiye olarak 40 milyonun üzerinde bir yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz. 2019'a dönük taleplerde ciddi bir hareketlilik var. Türkiye'nin, Dünya Turizm Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Turizm Barometresi'nin 2019 tahminlerini doğru çıkaracağı kesin. Veriler 2019'un Türkiye için bir sıçrama dönemi olacağına işaret ediyor.

PERU

Bu yıl Peru , Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Barometresine göre, komşularından ve Asya'dan gelenlerin artması nedeniyle kayda değer bir büyüme kaydetti. Ee haliyle ışığı gören tur operatörleri de Peru'daki tekliflerini artırmaya devam ediyor. Machu Picchu kentinin, Güney Amerika'daki en çok ziyaret edilen turistik cazibe merkezi olduğu bir gerçek. Machi Pichu antik kenti en çok ziyaret edilmesi beklenen nokta olsa da Peru, Lima ve Cusco şehirleri başta olmak üzere pek çok antik kültürüyle gelenleri tavlıyor. Peru’nun en az üç Amazon bölgesi var. Bu alanlar son yıllarda büyük konaklama konseptleriyle öne çıktı. Dünyanın her yerinde aniden popüler olan Ceviche, şehrin turizm haritasına yerleşti.





ALMANYA

Hamburg'un yeni opera binası ve Frankfurt'un yakın zamanda yeniden inşa edilen Eski Şehir'i, Almanya'yı tekrar bir cazibe noktası haline getiriyor. Yeni açılan Opera Binası, tarihi bir deponun üzerine inşa edilmiş ve tasarımı gökyüzünü yansıtan kavisli cam levhalarla sarılı. Güzel de reklamını yaptılar. Tabii 2019'da Bauhaus modern tasarım hareketinin de 100'üncü yıldönümü olması sanatçıların ilgisini Berlin'e çekecek. Rezervasyonlardaki artış şimdiden yüzünü göstermeye başladı.





MISIR

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Barometresi ziyaretçi istatistiklerine göre, turizm Mısır'da güçlü bir şekilde ilerliyor. Sadece bu yılın ilk dokuz ayında turizmden elde edilen gelirde müthiş bir artış var. Ve tabii bir de büyük bir kısmı Kral Tut'un mezarından gelen şavaş arabaları, mumyalar dahil olmak üzere 43 binden fazla eser yeni Büyük Mısır Müzesi'nde. Başta Orta Doğu olmak üzere gözler Mısır'a dönmüş durumda. Giza piramitlerinden etkilenerek tasarlanan kültür merkezi, Mısır'daki yeni projelerden sadece biri.





SLOVENYA

Gezginler daha sessiz ve sakin yerleri radarına almaya başladı. Bu ihtiyaç doğrultusunda hedef yeni doğa kaçamakları sunan Slovenya'ya çevrildi. Ülkede sadece bu sene yüzde 23'lük bir turizm artışı söz konusu. Slovenya, Avrupa'nın gizli incilerinden biri ve yürüyüşçüler arasında bir favori. 2019'un Nisan ayında, tablo gibi köyleri birbirine bağlayan Bled Gölü'nün ikonik ada kilisesi ve ortaçağ kalesi manzaralarını sunan yeni Julian Alps Yürüyüş Yolu açılmaya hazırlanıyor. Ljubljana'nın başkentine yeni uçuşlar da önümüzdeki sonbaharda başlacak. Tüm bunlar Slovenya'yı cazip hale getiriyor.





İSRAİL

İsrail'de jeopolitik istikrar, yeni hava yolları ve başarılı pazarlama ile karşılığını veriyor. Orta Doğu'nun sıcağını Tel Aviv' şehrinin geniş konaklama havuzunda arayanlar ve yaşanan son olaylar doğrultusunda artan Kudüs ziyaretleri, ülkede bir turizm hareketliliğine sebep oldu. Şimdi bir de Tel Aviv- Kudüs arasında hızlı tren yapılıyor. Dokuz köprü ve dört tüneli içeren milyar dolarlık İsrail Demiryolları projesi için açılış bekleniyor. Yine tema parkı ve 2019 yılının başlarında açılması planlanan yeni havaalanının daha fazla yerli ve yabancı turiste yol açması bekleniyor. İsrail seyahat endüstrisinde devrim yaratacak önemli bir altyapıya yatırım yapıyor. Ülke, geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 artışla rekor kıran 2 milyon turist girişi kaydetti.

35 Yeni otel projesiyle yeni yıla hazırlanan İsrail 2019'da da tercih edilen ülkeler arasına girecek gibi gözüküyor.





EKVADOR

Plastiğe karşı olan savaşına istikrarlı şekilde devam eden hükümet, özellikle Galapagos Adaları'nda yenilenmeye özen gösteriyor. Turizm filolarına yeni güzergahlar ekleyen ülke yaza bomba gibi hazırlanıyor.





ETİYOPYA

Afrika'nın yükselen yıldızı olan Etiyopya da turizm listesine girmeyi başardı. Son birkaç yıldır Etiyopya raylı sistemlerinde müthiş gelişmeler yaşanıyor. Etiyopya'nın başkenti Adisababa'da bir kaç lüks otel var. Oteller 250 dolardan yataklarını satıyor. Etiyopya ayrıca Afrika'nın en büyük hayvan stoğuna sahip. Etiyopya’da şu an için en önemli turizm sektörü konferans turizmidir. Özellikle Afrika Birliği merkezinin Addis Ababa’da olması nedeniyle şehir her zaman bir ya da birkaç uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyor. Ülke yavaş yavaş lüks turizmde isim vermeye gidiyor.





VİETNAM

Bu sene Instagram'ı sallayan Golden Bridge, yani Türkçe'siyle Altın Köprü, bu yıl Vietnam'ın adını bir kez daha akıllara kazıdı. İki dev yosun kaplı el tarafından geniş bir yamaçta tutulan köprü, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekti.Hükümet, akışı teşvik etmek için seyahat vize üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeye devam ediyor. Ülke ayrıca, 2020'de Vietnam'ın ilk Formula 1 Grand Prix yarışına ev sahipliği yapmayı planlıyor .