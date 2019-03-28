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71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası bulunan suçluya gözaltı

71 ayrı suçtan aranan ve hakkında 54 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Samsun'da saklandığı evde yakalandı.

İHA | 28.03.2019 - 15:56..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Türkiye genelinde 71 ayrı bilişim ve dolandırıcılık suçundan aranması ve yakalanması olup, ayrıca 54 yıl da hapis cezası bulunan 30 yaşındaki H.S.Ş.'nin, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde kız kardeşinin evinde saklandığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bugün eve baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 yıldır polis tarafından her yerde aranan H.S.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S.Ş., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası bulunan suçluya gözaltı

71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası bulunan suçluya gözaltı VİDEO

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