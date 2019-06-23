İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

YÜRÜTECİ ENGEL OLMADI

Sultangazi Piri Reis Ortaokulu’nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

71 yaşındaki teyze oy kullanmaya yürüteçle geldi ViDEO