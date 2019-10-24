Esenyurt'ta hırsızlık kovalamacası ölümle sonuçlandı...

Kapkaç yaptıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, ters yola girdi.

H.K adlı şahıs da motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi, otomobiliyle kovalamaya başladı.

SERVİS ARACINA ÇARPTILAR

Yaşanan kovalamaca sonucu ters şeritten gitmeye çalışan kapkaççıların motosikleti, servis aracına çarptı. Zanlıları takip eden H.K'nin kullandığı araç da duramayarak kazaya karıştı.

Esenyurt'ta kapkaç ölümle sona erdi VİDEO



1 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza sonucu ağır yaralanan hırsızlardan E.Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı A.A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan üst aramasında A.A'nın üzerinden, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

SABAHTA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen 2 kişinin cep telefonunu çaldıktan sonra Esenyurt'a gelerek ikinci olaya karıştıkları belirlendi.