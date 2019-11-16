Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

"Seçim kaybettirse bile ben bu işte yokum" diyen Erdoğan, erken yaşta emeklilik bekleyenlere tüm kapıları kapadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla EYT tartışmaları yeniden alevlendi.

Avrupa Birliği'nin çalışma sürelerine ilişkin yaptığı veriler, Erdoğan'ın sözlerini doğrular nitelikte.

EN AZ ÇALIŞAN ÜLKE TÜRKİYE

AB verilerine göre; Avrupa'da çalışma hayatının en kısa sürdüğü ülke Türkiye oldu.

Türkiye'de 29 yıl olan çalışma süresi diğer ülkelerde şöyle;

İzlanda: 47

İsveç: 41,7

Hollanda: 40,1

İsviçre: 42,5

Hırvatistan: 32,7

Yunanistan: 32,7

İtalya: 31,6

Makedonya: 31,4