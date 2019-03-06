Gabriel Garcia Marquez’i etkileyen kitaplar

Belki de bir insanı tanımanın, ona yakın olmanın en iyi yollarından biri o insana dokunmuş kitapların adını bilmektir. Eserlerini çok severek okuduğumuz yazarlar ve şairleri hangi kitapların etkilediğini de aslında belki bu sebepten merak ederiz.

Gabriel Garcia Marquez, çağımızın en sevilen yazarlarında. Özellikle Yüzyıllık Yalnızlık ile hatırı sayılır bir kitlenin gönlünü çeldi. Peki onu etkileyen isimler kimlerdi?

Marquez, “Anlatmak İçin Yaşamak” adlı eserinde yaşam öyküsünü anlatıyor. Ki bu öyküye eserlerini oluşturan anlar da dahil. Tabii bir de onu etkilemiş kitaplar...

İşte “Hayat, insanın yaşadığı değildir; aslolan hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır” diyen Marquez’i etkilemiş, onun iyi bir insan ve yazar olmasına etkisi olan kitapların listesi…

BÜYÜLÜ DAĞ

Dünya edebiyatının çağdaş klasikleri arasında anılan Büyülü Dağ, tam bir çağ romanıdır. Kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı ve 'zaman' ve 'psikanaliz' üzerine denemelerin de yer yer kendini gösterdiği bu büyük romanın yayınlanmasından sonra Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen Thomas Mann, yirminci yüzyıl Alman edebiyatının en önemli adlarından.

Büyülü Dağ

Thomas Mann

Çev.: İris Kantemir

Can Yay.

S.: 881

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DEMİR MASKELİ ADAM

Ünlü silahşörler - Athos, Aramis, Porthos ve d’Artagnan - eskisi kadar genç olmasalar da son bir maceraya hazırdırlar. Tehlikeli, çok gizli bir komploya karışır ve kendi canlarını kurtarmak için zorlu düşmanlarla savaşırlar.

Demir Maskeli Adam

Alexandre Dumas

Butik Yay.

S.: 48

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ULYSSES

Joyce, 1904'te Nora Barnacle adında bir genç kadınla tanışmıştı. Ulysses, Joyce'un kendi anlatımıyla Nora Barnacle'ı sevdiğini anladığı gün olan 16 Haziran 1904 günü Dublin'de geçer. Konu, özünde son derece yalındır: Öğrenci Stephen Dedalus ile serbest çalışan Yahudi asıllı bir reklam toplayıcısı olan Leopold Bloom'un karşılaş(tırıl)maları. Ancak asıl anlatılan, bu iki kişinin bireysel kimliklerini aşan daha büyük bir gerçeğin parçası olduklarıdır.

Ulysses

James Joyce

Çev. Nevzat Erkmen

Yapı Kredi Yay.

S.: 844

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SES VE ÖFKE

Yüzyılın klasikleri arasına girmiş bir roman. Ses ve Öfke. Faulkner'ın, kendine özgü yoğun dili ve kurgusuyla, yaşananları, düşünülenleri, yayılan ya da sıkışan duyguları tüm bir atmosfer içinde vermekteki ustalığını doyasıya gösteren bir roman.

Ses ve Öfke

WilliamFaulkner

Yapı Kredi Yay.

S.: 304

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DÖŞEĞİMDE ÖLÜRKEN

20. yüzyılın büyük modernist romancılarından William Faulkner'ın yazım tekniğinde radikal bir yeniliği temsil eden, benzersiz bir yapıt.

Döşeğimde Ölürken

William Faulkner

Çev.: Murat Belge

İletişim Yay.

S.: 222

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ÇILGIN PALMİYELER

Çılgın Palmiyeler”in ilk bölümünü bitirir bitirmez, bir şeylerin eksik kaldığını, öykünün pekiştirilmesi, müzikteki kontrpuan benzeri bir yöntemle güçlendirilmesi gerektiğini gördüm. Bunun üzerine, “Çılgın Palmiyeler”deki öykü yeniden canlanıncaya kadar “Irmak Baba”yı yazdım. Derken, “Irmak Baba”nın birinci bölümünün sonuna gelince, onu bırakıp “Çılgın Palmiyeler”e döndüm ve gene gücünü yitirmeye başlayıncaya kadar yazmaya devam ettim. Sonra, onun “antitez”i olan “Irmak Baba”nın bir bölümünü daha yazarak “Çılgın Palmiyeler”i yeniden canlandırıp güçlendirdim. (W. Faulkner)

Çılgın Palmiyeler

William Faulkner

Yapı Kredi Yay.

S.: 272

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KRAL OIDIPUS

Yunan tragedyasının en önemli yazarları arasında adı ilkönce hatırlanan Sophokles, konuları işleyişi ve oyundaki karakterleri canlandırılmakta ustalığıyla ayrı bir yere sahiptir.

Tiyatro tekniğini geliştirmiş, diyaloglara, dekor ve kostüme önem vermiştir.

Kral Oidipus

Sophokles

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

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ESKİ EV (YEDİ ÇATILI EV)

Pyncheon sokağı bazan kalabalık bir kütlenin yukardakinden daha azametli hak gösterileriyle canlılık kazanırdı.Hayatla bizzat yüzyüze gelmek fikri Clifford'ı titretip ürkütüyordu ve ne zaman akan insan selinin telâş ve gürültüsü kuvvetli bir şekilde kulağına gelse şiddetli bir heyecana kapılıyordu. Bir gün, dalgalanan yüz lerce sancak, davullar, düdükler ve evler arasında sesleri akisler yapan borazanlar ve zillerle bütün şehri baştanbaşa dolaşan, si asî maksatla harekete geçmiş bir alay, peşine takılmış bir sürü insanla ve duyulmamış şama taşıyla, umumiyetle gayet sakin olan Yedi Çatılı Ev'in yanından geçtiği zaman bu belli oldu...

Eski Ev

Nathaniel Hawthorne

Gece Kitaplığı

S.: 320

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TOM AMCA'NIN KULÜBESİ

Dünya edebiyatı kalsiklerinden biri olarak kabul edilen Tom Amca'nın Kulübesi, yarattığı duygusal ve politik etkilerle yalnız edebiyata değil, ABD tarihine de damgasını vuran bir roman.

Tom Amca'nın Kulübesi

Harriet Beecher Stowe

Can Yay.

S.: 536

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MOBY DICK

Adım İsmail. Maceraya susamışlığımdır bu balina avı gemisine katılmamın sebebi. Aslına bakarsanız bu yolculuğa başlarken ben de bilmiyordum, beklenmedik bir şekilde Queequeg adındaki bir zıpkıncıyla arkadaş olup Ahab denen ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan böyle bir kaptanla karşılaşacağımı.

Moby Dick

Herman Melville

Arkadaş Yay.

S.: 120

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OĞULLAR VE SEVGİLİLER

Oğullar ve Sevgililer, 1930 yılında henüz 45 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü İngiliz yazar D.H. Lawrence'nin en iyi romanı olarak kabul edilir. Oğullar ve Sevgililer, anne ile oğul arasındaki karmaşık ilişkileri derinlemesine bir bakışla ele alır.



Oğullar ve Sevgililer

D. H. Lawrence

Çev.: Nihal Yeğinobalı

İmge Kitabevi

S.: 591

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BİNBİR GECE MASALLARI

Çocukların hayal dünyasının başkahramanlarından olan Denizci Sinbad, Alâeddin ve Ali Baba’yı modern kültürümüze miras bırakan “Binbir Gece Masalları”, Doğu dünyasında yer alan her toplumun kendinden bir şey kattığı anonim halk masallarıyla ve bu masallardaki, gerçek dışı fantastik ögelerle olduğu kadar hayatın içinden aşk, entrika, intikam, ihanet, ihtiras, saadet gibi unsurlarla da geçmişte nasıl ağızdan ağıza anlatıldıysa bugün de aynı canlılığıyla bütün dünyada ölmez bir eser olarak varlığını sürdürmektedir.

Binbir Gece Masalları

Kolektif

Elips Kitapları

S.: 635

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DÖNÜŞÜM

Dönüşüm, Kafka'nın en uzun ve en tanınmış öyküsüdür ve yayımlanmasının üzerinden nerdeyse bir asır geçmesine rağmen hâlâ tüm dünyada en çok okunan kitaplar arasındadır.

Dönüşüm

Franz Kafka

Çev.: Gülperi Sert

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 74

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ALEF

Borges Alef'te düş ile gerçek, eski ile yeni, Batı ile Doğu arasındaki ikiliklerde gidip gelen bir zenginliğin anlatısını sunuyor.



Alef

Jorge Luis Borges

İletişim Yay.

S.: 196

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ERNEST HEMİNGWAY TÜM ÖYKÜLERİ

Ernest Hemingway’in tüm kısa öykülerinin toplandığı bu bütünsel eserde okurlar hem Kilimanjaro’nun Karları, Beyaz Fil Tepeleri, Aydınlık ve Temiz Bir Yer gibi çok sevilen klasiklerle buluşacak hem de ilk defa bu seçkide yayımlanan yedi yeni öyküyü keşfedecek.

Tüm Öyküleri

Ernest Hemingway

Bilgi Yay.

S.: 868

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SES SESE KARŞI

Ses Sese Karşı’da, bir müzik parçasında çeşitli ezgilerin kaynaşması gibi birbiriyle kaynaşan çeşitli kişiler, çeşitli durumlar, çeşitli görüşler yer alır.

Ses Sese Karşı

Aldous Huxley

Çev. Mine Urgan

İletişim Yay.

S.: 594

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FARELER VE İNSANLAR

Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan John Steinbeck'in çağımızın toplumsal ve insani meselelerini ustalıkla resmettiği eserleri modern dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alır.

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck

Çev.: Ayşe Ece

Sel Yay.

S.: 128

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GAZAP ÜZÜMLERİ

Tüm dünyayı etkileyen “Büyük Buhran” döneminde, tarımın kapitalistleşmesi ve krizler yüzünden yoksullaşan ve mülksüzleşen yığınların ayakta kalma mücadelesinin anlatıldığı bu destansı romanda Steinbeck, açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan binlerce işçi ailesinden birine odaklanıyor.

Gazap Üzümleri

John Steinbeck

Çev. Belkıs Dişbudak

Sel Yay.

S.: 556

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TÜTÜN YOLU

Caldwell'e dünya çapında ün kazandıran romanı, eserleri arasında en başta gelendir. Filmle alınmış, ayrıca tiyatroya da uygulanmıştır.

Tütün Yolu

Erskine Caldwell

Kitabevi Kelepir

S.: 193

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KATIKSIZ MUTLULUK

Yeni Zelanda'da doğan Katherine Mansfield yazar olmak için 19 yaşında İngiltere'ye yerleşti. Gündelik olayların içinden duygu dünyasına yönelen, ruhsal çatışmaların üstüne eğilen derin bir gözlem gücü ve şiirsel ögelerle süslenmiş diliyle kısa öykünün edebi bir tür olmasına önemli katkısı oldu.

Katıksız Mutluluk - Bütün Öyküleri

Katherine Mansfield

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 873

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MANHATTAN TRANSFER

Bu roman güçlü ve çoğu zaman şiirsel, meditasyon nitelikli, modern şehir kavramını içinde barındırarak Alfred Döblin’in ‘Berlin-Aleksander Meydanı’ ve James Joyce’nin ‘Ulysses’ adlı eserleriyle anılır.

Manhattan Transfer

John Dos Passos

Çev.: Fatmanım Zuhal Özen

Hece Yay.

S.: 504

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PORTRAIT OF JENNIE (JENNIE'NİN PORTRESİ)

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ORLANDO

Virginia Woolf'un, yakın arkadaşı, karizmatik, biseksüel yazar Vita Sackville-West için yazdığı Orlando, eğlenceli, fantastik bir 'sahte biyografi'. Canı istediğinde bukalemun gibi biçim, daha doğrusu cinsiyet ve kimlik değiştiren tarihi bir karakterdir Orlando. Erkek olarak başladığı hayatını kadın olarak sürdürür, on altıncı yüzyılda soylu bir aileye doğar, birkaç yüzyılı hızla yaşar, bir gecede cinsiyet değiştirir, yirminci yüzyılın ilk yarısına bir kadın yazar kimliğiyle ulaşır.

Orlando

Virginia Woolf

Çev. İlknur Özdemir

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 260

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MRS. DALLOWAY

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Londra. Sıcak bir yaz günü Clarissa Dalloway o akşam vereceği büyük partiye hazırlanmaktadır. Aynı gün Hindistan'dan beklenmedik bir ziyaretçi gelir: İlk aşkı Peter Walsh. Onun bu apansız gelişi uzak bir geçmişin anılarını, eski arkadaşlıkları ve Clarissa'nın gençliğinde yaptığı tercihleri canlandırır zihninde. Bütün yaşamı, ilişkileri ve sıradan, tekdüze evliliğine götüren olaylar bir bir geçer gözlerinin önünden.

Mrs. Dalloway

Virginia Woolf

Çev. İlknur Özdemir

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 208

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Kaynak: brainpickings

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Damla Karakuş

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