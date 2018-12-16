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72 yaşında günde 2 ton odun kırıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Eyüp Boynukara, her gün yaklaşık 2 ton odun kırıyor.

AA | 16.12.2018 - 13:35..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Eyüp Boynukara 72 yaşında ve bu yaşına rağmen yaptığı iş ile gençlere taş çıkartıyor.

72 yaşında günde 2 ton odun kırıyor

HER GÜN 2 TON ODUN KIRIYOR

Boynukara, her gün yaklaşık 2 ton odun kırıyor. Genç yaşlarda başladığı odun kırma mesleğini devam ettiren 72 yaşındaki Boynukara, odunun kırılma noktalarını çok iyi bildiği için ilerlemiş yaşına rağmen, işini zorlanmadan yapıyor.

72 yaşında günde 2 ton odun kırıyor

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Odun kırarak 9 çocuğunu yetiştiren yaşlı adam, çocuklarını odun kırmakla elde ettiği parayla evlendirmiş. Çocuklarının evlenip evden ayrılmalarının ardından, 5 yıldır eşiyle yalnız yaşadığını dile getiren Boynukara, günde kırdığı 2 ton odun karşılığında 60 lira kazandığını belirtti.

Geçimini 40 yıldır odun kırarak sağladığını belirten Eyüp Boynukara, “Çocuklarımı odun kırmakla elde ettiğim parayla evlendirdim. En küçük oğlum geçen yıl bilgisayar mühendisliği fakültesinden mezun oldu ve şu an vatani görevini yapıyor. Asker olan oğluma bakmaya mecburum ve harçlığını da odun kırarak kazandığım parayla karşılıyorum.” diye konuştu.

72 yaşında günde 2 ton odun kırıyor

"İŞ YAPMAK İSTEYENE İŞ ÇOK"

Boynukara, devletin yaşlılara verdiği ihtiyarlık maaşını aldığını da dile getirerek, şöyle devam etti: “Maaş yetmediği için vatandaşların odunlarını kırmaya devam ediyorum. Birlikte odun kırdığım çok arkadaşım oldu ama sürekli değişiyor. Bugün kendisiyle odun kırdığım genç bir arkadaşım var, lakin çok arkadaş değiştirdim bu şekilde. Odun kırarken çevremde olup bitenlerle pek ilgilenmem işime bakarım.”

"İş yok" diyerek boş gezen gençlere de tavsiyede bulunan Eyüp Boynukara, “Gençler iş bulamamaktan şikayetçi oluyor, iş yapmak isteyene çok var. İş çok fakat gençler iş beğenmiyor. Bende geçimimi yaşlı olduğum halde odun kırmakla sağlıyorum. Gençler buldukları her işi yaparak para kazansınlar. İş beğenmemezlik yaparak ailelerine yük olmasınlar.” diye konuştu.

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