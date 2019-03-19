72 yaşında futbolcu performansıyla gençlere taş çıkartıyor

Arapgirspor ve Arapgir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Futbol Turnuvası’na katılan Selamlı Köyü takımı oyuncusu 72 yaşındaki Naim Çelik, sergilediği performansla gençlere parmak ısırtıyor.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ FUTBOL OYNUYORUM'

Sporun kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, “Çok küçük yaşlarda başladığım futbolculuk benim için artık bir hobi halini aldı. Yaşım 72 ama hale futbol oynuyorum. Gençlere tavsiyem hangi spor dalı olursa olsun spordan kopmamaları. Sporu tıpkı benim gibi bir yaşam tarzı haline getirsinler” dedi.

'İDDİALIYIZ...'

Naim Çelik, turnuvada da iddialı olduklarını belirterek,“Arapgir’imizde düzenlenen turnuva çok çekişmeli ve de dostane bir havada geçiyor. Selamlı takımı olarak biz de turnuvada iddialıyız” diye konuştu.





