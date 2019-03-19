taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47205
Euro
6.2165
Altın
1305.44
Borsa
104443.8
Gram Altın
229.483

72 yaşında futbolcu performansıyla gençlere taş çıkartıyor

Gençliğinden beri futbolla içli dışlı olan ve ilerleyen yaşına rağmen bu hobisinden vazgeçmeyen Naim Çelik, takımının oynadığı son maçta tribünlerden büyük alkış aldı.

İHA | 19.03.2019 - 11:11..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Arapgirspor ve Arapgir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Futbol Turnuvası’na katılan Selamlı Köyü takımı oyuncusu 72 yaşındaki Naim Çelik, sergilediği performansla gençlere parmak ısırtıyor.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ FUTBOL OYNUYORUM'

Sporun kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, “Çok küçük yaşlarda başladığım futbolculuk benim için artık bir hobi halini aldı. Yaşım 72 ama hale futbol oynuyorum. Gençlere tavsiyem hangi spor dalı olursa olsun spordan kopmamaları. Sporu tıpkı benim gibi bir yaşam tarzı haline getirsinler” dedi.

72 yaşında futbolcu performansıyla gençlere taş çıkartıyor

'İDDİALIYIZ...'

Naim Çelik, turnuvada da iddialı olduklarını belirterek,“Arapgir’imizde düzenlenen turnuva çok çekişmeli ve de dostane bir havada geçiyor. Selamlı takımı olarak biz de turnuvada iddialıyız” diye konuştu.

72 yaşında futbolcu performansıyla gençlere taş çıkartıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

176
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

31
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

26
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

38
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

33
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

68
HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir