taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7409
Euro
6.3437
Altın
1466.48
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.571
Bitcoin
48629.43

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi 18 kilo uyuşturucuyla birlikte ele geçirildi.

DHA | 15.11.2019 - 20:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin evlerinde yuşturucu sakladıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

18 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 18 kilo eroin ve iki hassas terazi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.A. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçlarından tutuklandı.

Antalya'da 18 kilo 'eroin' ele geçirildi: 2 tutuklama -1

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

420
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

496
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

645
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

191
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

273
Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir