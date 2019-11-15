Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin evlerinde yuşturucu sakladıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

18 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 18 kilo eroin ve iki hassas terazi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.A. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçlarından tutuklandı.