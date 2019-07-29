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Nijerya'daki Boko Haram saldırısı

Türkiye, Nijerya’nın kuzeydoğusunda yaşanan terör saldırısını kınadı.

AA | 29.07.2019 - 16:11..
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maiduguri eyaletindeki bir cenaze töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Örgüt üyelerinin hafta sonu Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde cenaze törenine düzenlediği saldırıda, 65 kişinin öldüğü belirtilmişti. Saldırıda 11 kişinin yaralandığı, çok sayıda kişinin de kaybolduğu ifade edilmişti.

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