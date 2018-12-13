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Oğuz Atay’dan insanın yanlışları ve yalnızlığı üzerine enfes alıntılar

Özellikle “Tutunamayanlar” ile bugünü yakalamış fikriyle geleceği çok önceden görmüş yazar Oğuz Atay’ın eserlerinden insanın yanlışları ve yalnızlığı üzerine 14 özel alıntı…

Özel İçerik | 13.12.2018 - 11:37..
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Oğuz Atay’dan insanın yanlışları ve yalnızlığı üzerine enfes alıntılar

oğuz atay

"İyi ki doğdun Oğuz Atay!" hatırına, yeniden...

*

Aslında çok naif, fazlasıyla romantik ve sanat ruhlu bir kişilikti. İlk engeli babasıydı. İkincisi de hayatı yaşarken tercih ettiği yollar oldu sanırım. Yaşarken hak ettiği şöhrete maalesef kavuşamadı. Oysa bugün adını bilmeyenimiz yok. Çünkü “Tutunamayanlar” raflardan hiç eksilmiyor. Çünkü Olric’in her bir cümlesi dillere pelesenk. Çünkü o artık popüler kültürdeki yerini buldu.

Bir yandan  da her şeyin bir zamanı var ve ondan önce hiçbir şey gün yüzüne çıkmıyor işte. Bugün Atay’ın dünyaya gelişinin üzerine tam 84 yıl geçti. Onu, ölümünden sonra değerlenen eserlerinden alıntılarla anıyorum. Tabii en çok Tutunamayanlar var listede…

Oğuz Atay'dan alıntılar

- Felsefe kitapları okumayı denedi. Bir süre sonra, iki kere ikinin dört olduğundan kuşkulanmaya başladığı için bıraktı.

(Tutunamayanlar)

*

- İlk yalanı söyledikten sonra bir daha konuşmamalı insan.

(Tutunamayanlar)

*

- Beni hemen anlamalısın, çünkü ben kitap değilim, çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz, yaşarken anlaşılmaya mecburum.

(Tehlikeli Oyunlar)

 

En kötüsü, hayır demeyi öğrenemedim. Yemeğe kal, dediler: kaldım. Oysa, kalınmaz. Onlar biraz ısrar ederler; sen biraz nazlanırsın. Sonunda kalkıp gidilir. Her söylenileni ciddiye almak yok mu, şu sözünün eri olmak yok mu; bitirdi, yıktı beni.

(Tutunamayanlar)

Oğuz Atay'dan alıntılar

- Normal bir insan olmaya zorladılar, bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da anormal dediler.

(Tutunamayanlar)

*

- Yalnızlığı yaşayan insanların, kendi içlerinde başlayıp biten eğlenceleri vardır.

(Korkuyu Beklerken)

*

- Beklenen geç geliyor, geldiği sırada insan başka yerlerde oluyor.

(Tehlikeli Oyunlar)

Oğuz Atay'dan alıntılar

- Başkalarının yaptıklarını silmeye çalıştım, mürekkeple yazmışlar; oysa ben kurşun kalem silgisiydim, azaldığımla kaldım.

(Tutunamayanlar)

*

- Yeni bir dünya var, anlıyor musun?
Her şeyi geride bırakmak gerekiyor;
Bir sabah kalkacaksın, arkana bakmadan…

(Tutunamayanlar)

Oğuz Atay'dan alıntılar

- Çok beklemiştim. Hayatımın, başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım.

(Tutunamayanlar)

*

- Çocukluğun biteceğini bilseydim, her ne pahasına olursa olsun oynardım.

(Tehlikeli Oyunlar)

*

- Suçlusun da ondan…
Onlar daha suçlu.
Bu senin suçunu azaltmaz!

(Tehlikeli Oyunlar)

Oğuz Atay'dan alıntılar

- Allah’ın verdiği aklı, neden onun tayin ettiği yolda kullanmadın?

(Tutunamayanlar)

*

- Ölmek nedir? Yaşayabileceğini hayal ettiğin şeylerin bitmesidir ya da insanın öyle sanmasıdır.

(Tehlikeli Oyunlar)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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