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Tremor nedir

Tıp literatüründe tremor olarak adlandırılan titreme hastalığı, vücudun bir bölümünün veya bir uzvun kontrol edilemez ritmik hareketidir.

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Tremor nedir

Titreme hastalığı veya tremor, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, egzersiz sonrası yorgunluk, aşırı duygusal stres gibi birçok farklı faktör ve hastalık nedeniyle görülebilecek, kontrol edilemez sallanmayı tanımlamak için bir terimdir.

Genel olarak elleri etkileyen, ancak kolllarda, ses tellerinde, gövdede, başta ve bacaklarda da rast gelinen, yaygın bir hareket bozukluğudur.

Aralıklı olarak meydana gelebilecek olan tremorun, devamlı olan tipleri de bireylerde görülebilir.

Tremor nedir

TREMOR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Eğer titremeye sebep olan, altta yatan durum tedavi edilirse titreme probleminin de ortadan kalkması olasıdır.

Titreme için kullanılan tedavi türleri ise şu şekildedir:

İlaçlar: Titremenin nedenini değil de direkt olarak kendisini tedavi etmek amacıyla kullanılan bazı ilaçlar bulunur. Doktorlar, hastalığın görüldüğü bireyler için onları reçete edebilir.

Botoks Enjeksiyonları: Botoks enjeksiyonları, titreme hastalığını giderebilir. Bu enjeksiyonlar, çoğunlukla yüz ve kafada titremesi olan kişilerde uygulanır.

Fizik Tedavi: Fizik tedavi, kasları güçlendirmeye ve kas kontrolünü geliştirmeye yardımcı olur. Özel hareketlerle kasları çalıştırmak da titremenin giderilmesinde etkili bir yöntemdir.

Beyin Stimülasyon Cerrahisi: Beyin stimülasyon cerrahisi, kişiyi güçten düşüren titremelerin tedavisi için tek seçenek olabilir. Bu işlem sırasında cerrah, beynin titremelerden sorumlu olan kısmına bir elektrik probu yerleştirir. Yerleştirilen bu proba bir tel bağlanır ve telin diğer ucu göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilir. Göğüse ayrıca küçük bir cihaz yerleştirilir ve telin boştaki ucu ona bağlanır. Bu cihaz, beynin titreme üretmesini durdurmak için bölgeye yerleştirilen proba uyarıcı darbeler gönderir.

Tremor nedir

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