Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

NOKTA

Biten şeyler için de kendini üzmekten vazgeç ve üzülme artık, neden bitti diye. Onlarla yolculuğunuz buraya kadarmış. Artık gülümse... Ve asla aklından çıkarma: Nokta koyup bitirdiğin her cümle, yeni bir cümleye başlatır seni, senin hikâyende...

Nokta

Babacan Pesenkurdu

Destek Yay.

S.: 347

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DÜZDÜNYA

“Bahsettiğiniz çocuk işte bu Beyim,” dedi Reas. “Şu an gözünüze kötü görünebilir ama onu bir de yıkanıp temiz kıyafetler giymiş halde görün derim. Zor işleri kolaylıkla becerebilir. Gördüğünüz gibi güçlü ve sağlıklı, vücudunda hiçbir bozukluk yok. Eğer sorun çıkarırsa onu yola getirmek için biraz hırpalamanız gerekebilir ama bunu hangimiz yapmıyoruz ki? Onun için ne kadar ödemeyi düşünüyorsunuz Beyim?”

Olaf çok şaşırmıştı. Ayrıca yabancının onu satın alıp, Kraliçe Gunnhild’e götüreceği düşüncesinden de bir hayli tedirgin olmuştu...

Düzdünya

Edwin A. Abbott

Destek Yay.

S.: 160

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TUTKU

Genç ve güzel bir dul olan Passion Elizabeth Dare, yaşadığı acılar nedeniyle yeniden bir erkekle birlikte olmayı hayal etmekten dahi vazgeçmiştir. Ancak Londra’daki Kristal Saray’ın ortasında, bastırdığı bütün arzularını uyandıran çekici bir adam tarafından gizlice ve ısrarlı bir şekilde baştan çıkarıldığında her şey değişir. Genç kadın yaşadığı sevgisiz, sıradan evliliğin ardından, bu sefer kendini mutluluğun kollarına bırakır...

Tutku

Lisa Valdez

Nemesis Yay.

S.: 344

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MARIO'NUN UÇAN KOLTUĞU

İyi kalpli, çirkin köpek Tozar’la kurnaz kedi Sezer’in işlettiği Körfez Pansiyonu’nda günler dostluk ve barış içinde geçmektedir. Fakat bir gün, adının Bambam Keskinkulak olduğunu söyleyen ve kendini fiyordun yeni şerifi diye tanıtan kocaman, sevimsiz bir köpek pansiyona gelir. Önce dağlar ozanı Gregor’u yasadışı göç nedeniyle tutuklar, ardından Körfez Haberleri gazetesini kapatır...

Mario'nun Uçan Koltuğu

Ingvar Abmjörnsen

Can Çocuk Yay.

S.: 104

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BAL PORSUĞU

Veterinerlik fakültesi son sınıf öğrencisi Balın, o yaz çalıştığı hayvan hastanesinde ilginç bir hayvanın tedavisini üstlenir; bir Bal Porsuğu! Bu canlı cansız ayırt etmeden her şeye saldıran ve her şeyi yiyen dünyanın en korkusuz hayvanına hayran kalan genç kız, aynı yıl hayatını tümüyle”. değiştirecek olaylara adımını atar. Genç kız, Bal Porsuğu'nun tüm özelliklerini bünyesinde barındıran Ateş’le tanışır. Ve artık Bal ile Porsuk yan yanadır...

Bal Porsuğu

Zeynep Kaya

Herdem Kitap

S.: 606

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REKLAMI ATLA

Seray Şahiner’in “kurgu dışı” metinlerinden oluşan bir kitap Reklamı Atla. Kasetten CD’ye geçişe, cep telefonlarına, bir kere çaldırırsam seni seviyorum iki kere çaldırırsam merak ediyorum kontörlü zamanlara, memlekete gümbürtüyle gelen internete, ÖSS’ye, köyden kente gelişlere, kentte üniversite okumalara, öğrenci evlerine, zorunlu göçe, Gezi’ye şahit olan bir kuşağın dört başı mamur anlatısı…

Reklamı Atla

Seray Şahiner

Everest Yay.

S.: 223

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HANIMLARIN DİKKATİNE

Medyanın, reklamların, resmî ideolojinin hayatımıza soktuğu mesajlar: Suni vahiyler… Seray Şahiner, Yunus Nadi ödüllü öykü kitabı Hanımların Dikkatine’de; sistemin kampanyalar, sloganlar, ikazları içeren dış metinlerle dikkatimizi çekerek yahut bilinçaltımız suretine bürünerek yaşamı, kimi zaman iç sesimizi nasıl yönlendirdiğini irdeliyor. Dayatılan dil ve bir avazda söylemek istediklerimizin çatışmasını, hayatla hemzemin bir tonda, sokak aralarına, ev içlerine sinmiş halleriyle anlatan öyküler...

Hanımların Dikkatine

Seray Şahiner

Everest Yay.

S.: 214

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AMOR FATI

Amor Fati, bir ölümün teşhisi ve teslimatıyla açılıyor. Yazgıları benzer, kendi yazgılarına dönüşen iki eksik kardeş: M ve M. Media, yanlış yazılmış bir ad, eksik diyelim, “h” sesi unutulmuş, düşürülmüş. İkizini öldürmüş anne karnında, belki ondan. Murat, kardeşi Servet’i arıyor, babasının çalıp gittiği kardeşini, çocukluğunu ve hikâyesini...

Amor Fati

Hande Aydın

Everest Yay.

S.: 175

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SÜREYYA'NIN DERİNLERİ

Bu kitapta ülkesel ve kişisel tarihin birbirine dolandığı acılar girdabında Süreyya’yı bekleyen inanılmaz olaylara tanıklık edeceğiz. Pervin Ulual, romanında bizleri savaşın soğuk yüzüyle baş başa bırakıyor; insanların hayatlarında hem sosyolojik hem de psikolojik olarak ne derin izler bıraktığını ve bu izlerin hortlayışını gözler önüne seriyor...

Süreyya'nın Derinleri

Pervin Ulual

Karina Yay.

S.: 240

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Damla Karakuş

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