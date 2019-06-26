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Hollandalı öğrenciler yaptı: Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

Türkiye'nin seçime yoğunlaştığı günlerde dünyada teknoloji adım adım ilerlemeye devam etti.

DHA | 26.06.2019 - 12:23..
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Hollandalı öğrenciler yaptı: Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

2015 yılında Hollanda’daki Eindhoven Üniversitesi’nden bir grup öğrenci ilk olarak bir yarışma için geliştirdiği ve güneş enerjisi ile çalışan ‘Stella Lux’ aile otomobilinden sonra bu otomobilin enerji tasarrufu daha yüksek ve daha fazla hız yapabilen bir versiyonunu geliştirdi.

Öğrenciler tasarladıkları Stelle Lux marka otomobil ile Avustralya’da yapılan güneş enerjisi ile çalışan arabaların katıldığı ‘Dünya Güneş Enerjisi Şampiyonası’na (World Solar Challenge) katılmışlardı.

725 KM HIZ

Otomobilin tanıtımı dün Hollanda’nın Katwijk kentinde gerçekleştirildi. Aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken otomobilin saatte 450 mil yaklaşık 725 kilometre hız yapabildiği belirtiliyor.

Hollandalı öğrenciler yaptı: Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

725 kilometre hıza ulaşan güneş enerjili otomobil VİDEO

Hollandalı öğrenciler yaptı: Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

149 BİN EURO

‘Lightyear One’ adıyla satışa çıkarılacak otomobillerin fiyatının 149 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

Hollandalı öğrenciler yaptı: Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

Hollandalı öğrenciler yaptı: Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

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Hollandalı öğrenciler yaptı: Güneş enerjisiyle çalışan otomobil

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