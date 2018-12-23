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Milli piyango kuyruğu havadan görüntülendi

Umudunu Milli Piyango'nun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi. Kuyruk, Milli Piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzadı.

DHA | 23.12.2018 - 16:02..
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Milli piyango kuyruğu havadan görüntülendi

Yılbaşı çekilişine sayılı günler kaldı, Eminönü'ndeki Nimet Abla Gişesi'nin önündeki sıra hiç azalmıyor.

Milli piyango kuyruğu havadan görüntülendi

KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde, bu hafta sonunda da yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Bu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Eminönü'nde Milli Piyango kuyruğu havadan görüntülendi ViDEO

NİMET ABLA GİŞESİ’NDE SIRA BİTMİYOR

İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde, akla ilk Eminönü'ndeki Nimet Abla Gişesi geliyor. Eminönü'ndeki kalabalığın, hareket edebilmesi için güvenlik görevlileri tarafından, kuyrukta bazı koridorlar açıldı. Alışveriş için gelenler, açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Vatandaşlar, kuyrukta saatlerce bekleyerek, piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça, piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

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