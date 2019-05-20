Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
TAHT OYUNLARI
Yayımlandığı her ülkede satış rekorları kıran ve olay yaratan televizyon dizisi Game of Thrones'a ilham veren George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi şimdi resimli baskılarıyla Türkçede!
Taht Oyunları
George R. R. Martin
Epsilon Yay.
S.: 832
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MURAKAMİ'NİN KEDİSİ
Aylin Doğan'ın kaleme aldığı Murakami’nin Kedisi, Beyoğlu’ndan Prag’a, pagan büyülerinden psikanalize uzanan geniş bir yelpazede, sayfalardan adeta fırlayan renkli karakterleri ve soluksuz okunan akıcılığıyla büyülü bir roman.
Murakami'nin Kedisi
Aylin Doğan
Doğan Kitap
S.: 144
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DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KONUŞMALAR
Savaş çağrılarından ateşkeslere, özgürlük isyanlarından ilham kaynağı sözlere, kutlamalardan anmalara kadar birçok konuşmayı derleyen bu merak uyandıran antoloji, önemli figürlerin seslerini tarihsel bağlamda bir araya getiriyor.
Dünyayı Değiştiren Konuşmalar
Kolektif
İndigo Kitap
S.: 366
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BORA'NIN KİTABI
Gizli Anların Yolcusu'ndan tanıdığımız Bora'nın hazin öyküsüyle Ayşe Kulin, sadece genç bir adamın kişisel varoluş mücadelesini değil, bu coğrafyanın zorlu koşullarında bir insan, bir âşık, bir birey olabilmenin imkansızlığını da anlatıyor.
Bora'nın Kitabı
Ayşe Kulin
Everest Yay.
S.: 304
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BEN HEP SENİN YANINDAYIM
Gözlerimi kapadım, seni düşledim. yan koltuğumda oturuyordun. elinde bi kitap vardı. göz göze geldik, “masal okuyorum, iyi geliyor,” dedin. yanıma kitap almayı unutmuşum. sıkıntımı anladın, kitabı bana uzattın. “al, okumaya başla, iyi gelecek.” teşekkür edip aldım kitabı elime. tam ilk sayfayı çevirecekken uçağın güvenlik anonsu düşlerimden uyandırdı beni. gözümü açtığımda, hostes kılığına bürünmüş dünyanın en güzel kadını, portakal suyu uzattı, çapkın bi göz kırpış eşliğinde.
Ben Hep Senin Yanındayım
Nejat İşler
Mundi Yay.
S.: 160
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ÖFKE ÜZERİNE ÜÇ ÖYKÜ
2011’deki Mısır Devrimi yüzlerce insanın yaralanmasına, dahası ölümüne sebep oldu. Hükümete karşı ayaklanan halk başta Kahire olmak üzere Mısır’ın her yerinde meydanları doldurdu. Dünyanın yakın tarihine damga vuran bu hadiseyi, Mısırlı yazar Muhammed El-Mensi Kandil, Öfke Üzerine Üç Öykü kitabında büyük bir hassasiyetle işliyor.
Öfke Üzerine Üç Öykü
Muhammed El Mensi Kandil
Dedalus Yay.
S.: 88
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YANLIŞLIKTAN DEĞİL YALNIZLIKTAN
Nilgün Bodur’un üçüncü kitabı Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan kendi hayatından izlerle dolu...
Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan
Nilgün Bodur
Destek Yay.
S.: 160
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YUVANA HOŞ GELDİN
Kitapları bütün dünyada onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çok satan yazarı Debbie Macomber, yürekleri ısıtacak yepyeni bir seriyle karşınızda!
Yuvana Hoş Geldin
Debbie Macomber
Epsilon Yay.
S.: 304
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KIZIL MARS
Kim Stanley Robinson, günümüz bilimkurgusunun en büyük ustalarından biri. Özellikle uzay üzerine yazdığı romanlarla 90’lardan beri türün gelişimine katkıda bulunan yazarların en önde gelenlerinden. Dünyalaştırma ve kolonileşmeye bakış açımızı değiştiren Kızıl Mars ise hem bilimsel hem siyasi hem de sosyolojik açıdan şimdiye dek yazılmış en gerçekçi bilimkurgu romanlarının başında geliyor.
Kızıl Mars
Kim Stanley Robinson
Çev.: Sabri Gürses
Epsilon Yay.
S.: 696
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ZAMANIN ÖTESİNDE
Michele Windsor hayattaki tek varlığı olan annesini kaybettikten sonra Los Angeles’tan New York’a, hiç tanımadığı büyükannesiyle büyükbabasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni evi, Beşinci Cadde’deki tarihi bir malikânedir. Michele, bu sırlarla dolu konakta, Amerikan sosyetesinin kadim üyelerinden olan ailesinin en büyük sırlarından birini keşfeder...
Zamanın Ötesinde
Alexandra Monir
Çev.: Uğur Mehter
Artemis Yay.
S.: 350
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SEVGİLİ BAYAN BİRD
1940 yılında bombalar Londra semalarını kızıla boyarken, Emmeline Lake sürmekte olan savaşta kendi üzerine düşeni yapmak için itfaiye istasyonunda gönüllü olarak çalışsa da asıl hayali savaş muhabiri olmaktı. Gazetedeki iş ilanını gördüğünde, aradığı fırsatı bulduğunu düşünmüştü. Fakat küçük bir yanlış anlaşılma, onu bir kadın dergisinde tavsiye köşesinin huysuz kalemi Henrietta Bird’ün mektuplarını daktilo edeceği bir işe sürükledi...
Sevgili Bayan Bird
A. J. Pearce
Çev.: Oya Yalçın
Yabancı Yay.
S.: 304
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DAĞDA DUMAN YERİ YOK
Dağda Duman Yeri Yok, her şeyi bir trene sığdırıyor; vagonlardan dengbêjler, hüzünler, ayrılıklar ve hayatdökümleri rüzgâra karışıp yazarın hayalle gerçek arasında kurguladığı yokyerlere savruluyor. Nereye gittiğinin bir önemi yok, ne trenin ne de trendekilerin; belki de her şey bir rüya, kim bilir!
Dağda Duman Yeri Yok
Abdullah Ataşcı
Everest Yay.
S.: 234
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MERHAMETİN KIYISINDA
Merhametin Kıyısında görünürde bir gizem hikâyesi olsa da çok daha fazlası. Aslında talihsizliklerin bir çocuğa, ailesine ve sonunda da ufak bir kasaba halkına neler yapabileceğinin anlatısı. Hayatlarının gidişatını değiştiren o yazın üstünden kırk sene geçtikten sonra Frank’in gözünden anlatılan hikâye, erişkinliğinin eşiğinde duran bir oğlanın, dünyası etrafında yıkılmaya başlayınca ne yapması gerektiğini anlamaya çalışmasının hikâyesi.
Merhametin Kıyısında
William Kent Krueger
Epsilon Yay.
S.: 304
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İLKBAHAR
Knausgaard mevsimler ansiklopedisiyle yeni doğan kızı için vahşi ve sert türden bir sevgi çemberi oluşturdu. Aile geleneğindeki yabancılaşma ve kayıp gitmeye karşı ona dünyaya tutunmayı ve bağlanmayı anlatıyor. Dünyaya aşık olmayı, ona duyarlı kalmayı, onda kalmayı öğretiyor… (The New York Times)
İlkbahar
Karl Ove Knausgaard
Çev.: Haydar Şahin
Monokl Yay.
S.: 176
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Damla Karakuş
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