Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

TAHT OYUNLARI

Yayımlandığı her ülkede satış rekorları kıran ve olay yaratan televizyon dizisi Game of Thrones'a ilham veren George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisi şimdi resimli baskılarıyla Türkçede!

Taht Oyunları

George R. R. Martin

Epsilon Yay.

S.: 832

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MURAKAMİ'NİN KEDİSİ

Aylin Doğan'ın kaleme aldığı Murakami’nin Kedisi, Beyoğlu’ndan Prag’a, pagan büyülerinden psikanalize uzanan geniş bir yelpazede, sayfalardan adeta fırlayan renkli karakterleri ve soluksuz okunan akıcılığıyla büyülü bir roman.

Murakami'nin Kedisi

Aylin Doğan

Doğan Kitap

S.: 144

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DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KONUŞMALAR

Savaş çağrılarından ateşkeslere, özgürlük isyanlarından ilham kaynağı sözlere, kutlamalardan anmalara kadar birçok konuşmayı derleyen bu merak uyandıran antoloji, önemli figürlerin seslerini tarihsel bağlamda bir araya getiriyor.

Dünyayı Değiştiren Konuşmalar

Kolektif

İndigo Kitap

S.: 366

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BORA'NIN KİTABI

Gizli Anların Yolcusu'ndan tanıdığımız Bora'nın hazin öyküsüyle Ayşe Kulin, sadece genç bir adamın kişisel varoluş mücadelesini değil, bu coğrafyanın zorlu koşullarında bir insan, bir âşık, bir birey olabilmenin imkansızlığını da anlatıyor.



Bora'nın Kitabı

Ayşe Kulin

Everest Yay.

S.: 304

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BEN HEP SENİN YANINDAYIM

Gözlerimi kapadım, seni düşledim. yan koltuğumda oturuyordun. elinde bi kitap vardı. göz göze geldik, “masal okuyorum, iyi geliyor,” dedin. yanıma kitap almayı unutmuşum. sıkıntımı anladın, kitabı bana uzattın. “al, okumaya başla, iyi gelecek.” teşekkür edip aldım kitabı elime. tam ilk sayfayı çevirecekken uçağın güvenlik anonsu düşlerimden uyandırdı beni. gözümü açtığımda, hostes kılığına bürünmüş dünyanın en güzel kadını, portakal suyu uzattı, çapkın bi göz kırpış eşliğinde.

Ben Hep Senin Yanındayım

Nejat İşler

Mundi Yay.

S.: 160

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ÖFKE ÜZERİNE ÜÇ ÖYKÜ

2011’deki Mısır Devrimi yüzlerce insanın yaralanmasına, dahası ölümüne sebep oldu. Hükümete karşı ayaklanan halk başta Kahire olmak üzere Mısır’ın her yerinde meydanları doldurdu. Dünyanın yakın tarihine damga vuran bu hadiseyi, Mısırlı yazar Muhammed El-Mensi Kandil, Öfke Üzerine Üç Öykü kitabında büyük bir hassasiyetle işliyor.

Öfke Üzerine Üç Öykü

Muhammed El Mensi Kandil

Dedalus Yay.

S.: 88

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YANLIŞLIKTAN DEĞİL YALNIZLIKTAN

Nilgün Bodur’un üçüncü kitabı Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan kendi hayatından izlerle dolu...

Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan

Nilgün Bodur

Destek Yay.

S.: 160

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YUVANA HOŞ GELDİN

Kitapları bütün dünyada onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çok satan yazarı Debbie Macomber, yürekleri ısıtacak yepyeni bir seriyle karşınızda!

Yuvana Hoş Geldin

Debbie Macomber

Epsilon Yay.

S.: 304

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KIZIL MARS

Kim Stanley Robinson, günümüz bilimkurgusunun en büyük ustalarından biri. Özellikle uzay üzerine yazdığı romanlarla 90’lardan beri türün gelişimine katkıda bulunan yazarların en önde gelenlerinden. Dünyalaştırma ve kolonileşmeye bakış açımızı değiştiren Kızıl Mars ise hem bilimsel hem siyasi hem de sosyolojik açıdan şimdiye dek yazılmış en gerçekçi bilimkurgu romanlarının başında geliyor.



Kızıl Mars

Kim Stanley Robinson

Çev.: Sabri Gürses

Epsilon Yay.

S.: 696

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ZAMANIN ÖTESİNDE

Michele Windsor hayattaki tek varlığı olan annesini kaybettikten sonra Los Angeles’tan New York’a, hiç tanımadığı büyükannesiyle büyükbabasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni evi, Beşinci Cadde’deki tarihi bir malikânedir. Michele, bu sırlarla dolu konakta, Amerikan sosyetesinin kadim üyelerinden olan ailesinin en büyük sırlarından birini keşfeder...

Zamanın Ötesinde

Alexandra Monir

Çev.: Uğur Mehter

Artemis Yay.

S.: 350

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SEVGİLİ BAYAN BİRD

1940 yılında bombalar Londra semalarını kızıla boyarken, Emmeline Lake sürmekte olan savaşta kendi üzerine düşeni yapmak için itfaiye istasyonunda gönüllü olarak çalışsa da asıl hayali savaş muhabiri olmaktı. Gazetedeki iş ilanını gördüğünde, aradığı fırsatı bulduğunu düşünmüştü. Fakat küçük bir yanlış anlaşılma, onu bir kadın dergisinde tavsiye köşesinin huysuz kalemi Henrietta Bird’ün mektuplarını daktilo edeceği bir işe sürükledi...

Sevgili Bayan Bird

A. J. Pearce

Çev.: Oya Yalçın

Yabancı Yay.

S.: 304

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DAĞDA DUMAN YERİ YOK

Dağda Duman Yeri Yok, her şeyi bir trene sığdırıyor; vagonlardan dengbêjler, hüzünler, ayrılıklar ve hayatdökümleri rüzgâra karışıp yazarın hayalle gerçek arasında kurguladığı yokyerlere savruluyor. Nereye gittiğinin bir önemi yok, ne trenin ne de trendekilerin; belki de her şey bir rüya, kim bilir!



Dağda Duman Yeri Yok

Abdullah Ataşcı

Everest Yay.

S.: 234

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MERHAMETİN KIYISINDA

Merhametin Kıyısında görünürde bir gizem hikâyesi olsa da çok daha fazlası. Aslında talihsizliklerin bir çocuğa, ailesine ve sonunda da ufak bir kasaba halkına neler yapabileceğinin anlatısı. Hayatlarının gidişatını değiştiren o yazın üstünden kırk sene geçtikten sonra Frank’in gözünden anlatılan hikâye, erişkinliğinin eşiğinde duran bir oğlanın, dünyası etrafında yıkılmaya başlayınca ne yapması gerektiğini anlamaya çalışmasının hikâyesi.

Merhametin Kıyısında

William Kent Krueger

Epsilon Yay.

S.: 304

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İLKBAHAR

Knausgaard mevsimler ansiklopedisiyle yeni doğan kızı için vahşi ve sert türden bir sevgi çemberi oluşturdu. Aile geleneğindeki yabancılaşma ve kayıp gitmeye karşı ona dünyaya tutunmayı ve bağlanmayı anlatıyor. Dünyaya aşık olmayı, ona duyarlı kalmayı, onda kalmayı öğretiyor… (The New York Times)

İlkbahar

Karl Ove Knausgaard

Çev.: Haydar Şahin

Monokl Yay.

S.: 176

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Damla Karakuş

[email protected]

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