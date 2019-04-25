Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.C'nin merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evi ile merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki deposunda sahte içki imal ettiği bilgisine ulaştı.

ARAMO ŞİŞELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 725 litre gümrük kaçağı etil alkol, içki yapımında kullanılan çeşitli alkol türlerinde bin 290 şişe aroma ve bu aroma şişelerine ait 2 bin 925 etiket ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.C, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.