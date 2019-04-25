taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8975
Euro
6.5908
Altın
1278.1
Borsa
96329.12
Gram Altın
242.371

Mersin'de sahte içki operasyonu

Sahte içki imal edildiği belirlenen ev ve depoda 725 litre gümrük kaçağı etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda aroma bulundu.

AA | 25.04.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.C'nin merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evi ile merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki deposunda sahte içki imal ettiği bilgisine ulaştı.

ARAMO ŞİŞELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 725 litre gümrük kaçağı etil alkol, içki yapımında kullanılan çeşitli alkol türlerinde bin 290 şişe aroma ve bu aroma şişelerine ait 2 bin 925 etiket ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.C, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin'de sahte içki operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

450
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

82
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

117
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

97
Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

5
Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

65
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir