Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmeye hazırlanıyor. Bu nedenle de Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları aralıksız devam ediyor.

GEÇİŞ İŞLEMLERİ 9 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Suriyeli aileler, kimlik ve bavul kontrolünün ardından ülkelerine geçiş yapıyor. 22 Temmuz'da başlayan geçiş işlemleri, 9 Ağustos'a kadar sürecek. Öte yandan, ülkelerine geçen 0-14 yaş arası Suriyeli çocuklara sağlık ekiplerince aşı yapılıyor.

AŞI YAPILIYOR

Şu ana kadar 1.500 Suriyeli çocuğa kızamık, çocuk felci, kızamıkçık ve kabakulak aşısının yapıldığı öğrenildi.