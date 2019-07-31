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Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışlarını sürdürüyor.

AA | 31.07.2019 - 16:23..
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Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmeye hazırlanıyor. Bu nedenle de Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları aralıksız devam ediyor.

GEÇİŞ İŞLEMLERİ 9 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Suriyeli aileler, kimlik ve bavul kontrolünün ardından ülkelerine geçiş yapıyor. 22 Temmuz'da başlayan geçiş işlemleri, 9 Ağustos'a kadar sürecek. Öte yandan, ülkelerine geçen 0-14 yaş arası Suriyeli çocuklara sağlık ekiplerince aşı yapılıyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

AŞI YAPILIYOR

Şu ana kadar 1.500 Suriyeli çocuğa kızamık, çocuk felci, kızamıkçık ve kabakulak aşısının yapıldığı öğrenildi.

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