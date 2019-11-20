Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Kaza İznik-Yenişehir karayolunun Dırazali köyü kavşağında meydana geldi. Kazada Yenişehir istikametinden gelen Şükrü Ayan idaresindeki otomobil, kavşaktan karayoluna çıkmakta olan İbrahim S. yönetimindeki traktörle kafa kafaya çarpıştı.
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1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan eşi Zennur Ayan, oğlu Doğukan Ayan ve traktör sürücüsü İbrahim S. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar buradan Bursa ya sevk edildi.
Polis kaza ile alakalı tahkikat başlattı.