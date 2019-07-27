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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla YÖK üyeliği ve büyükelçi atama kararları yayınlandı.

İHA | 27.07.2019 - 05:10..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre, YÖK üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, yeniden YÖK üyeliğine seçildi.

Söz konusu Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6. maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’ncü ve 7’nci maddeleri gereğince alındı.

BÜYÜKELÇİLER MERKEZE ALINDI

Trinidad Tobago Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Gabon Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fevzi Süphan Erkula merkeze alındı.

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