Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla YÖK üyeliği ve büyükelçi atama kararları yayınlandı.

Kırıkkale'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Atletico Madrid karşısında adeta darmadağın oldu.