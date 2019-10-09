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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekat öncesi Putin ile bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

AA | 09.10.2019 - 14:40..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

SURİYE'DEKİ SİYASİ SÜREÇ

Erdoğan, görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.

RUSYA'NIN TUTUMUNU TAKDİR ETTİ

Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

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