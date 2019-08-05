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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar normal düzeyde seyrederken, en yüksek sıcaklık Iğdır'da hissedilecek.

İHA | 05.08.2019 - 09:42..
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile ilgili verileri paylaştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars’ta 10, Erzurum’da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 19, Tunceli'de 20, Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

IĞDIR'DA SICAKLIK 34 DERECE

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 34, Tunceli'de 33, Ağrı ve Erzincan'da 31, Kars'ta 27, Erzurum'da 26, Ağrı'da 31 ve Ardahan'da 22 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle'de 34 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır/ Aralık'ta 37,7 derece oldu.

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