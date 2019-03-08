Suriye sınırına askeri sevkiyat

Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütü YPG, bölgedeki insanları canından bezdirdi.
Binlerce insanın evini terk etmesine neden olan bölgedeki terörist varlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu ile sonlandırılacak.
Bu kapsamada hazırlıklarını sürdüren TSK, bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya devam ediyor.
ZPT VE KOMANDOLAR GÖNDERİLDİ
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine yüzün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleşti.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki teröristlerin tek tek etkisiz hale getirileceğini büyük bir kararlılıkla söylemişti.