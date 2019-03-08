Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 Beyoğlu'nda kadın cinayeti Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Moğolistan uyruklu K.L. erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İdris Ç. tarafından başından vurularak öldürüldü.

2 Trump'ın eski seçim kampanyası menajerine hapis cezası ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını bir dönem yürüten Manafort; vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığı suçlarından 47 ay hapis yatacak.

3 Iğdır'da silahlı kazada 1 asker şehit oldu Iğdır'da hudut birliğinde silahlı kaza nedeniyle 1 asker şehit oldu.

4 Kaleyi zincirleyerek UEFA'yı protesto ettiler Devler Ligi'nde PSG-M.United ve Porto-Roma maçlarının olması sebebiyle kendi maçlarının erkene alınmasına tepki gösteren bir grup Luzern taraftarı, sahaya inerek kaleleri zincirlerle kilitledi.

5 Beren Saat: Biraz zaman verin düşüneyim Kenan Doğulu ile Instagram’daki düğün fotoğraflarını silip ayrılık sinyali veren Beren Saat, önceki gün Arnavutköy’deydi.

6 Ev hanımıydı, kulüp başkanı oldu Paralimpik milli okçu Handan Biroğlu, kendisini milli takıma taşıyan ve kapatılmak üzere olan Onok Kulübünü satın alarak yeni sporcular yetiştiriyor.