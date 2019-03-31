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Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, yerel seçimler için oy verdi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 12:18..
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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte oyunu kullanacağı Yeniköy İlkokulu'na geldi.

Tansu Çiller oyunu kullandı

ÇİLLER OYUNU KULLANDI

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığa giderek, sıra bekledikten sonra kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Tansu Çiller oyunu kullandı VİDEO

MİLLETİ BEKLEMEK BENİM İÇİN ŞEREFTİR

Çiller, sırada bekletildiği için özür dileyen görevlilere, "Milleti beklemek benim için şereftir. Aksini yapıp öncelik tanısaydınız kabul etmezdim, çok teşekkür ediyorum." şeklinde cevap verdi.

Tansu Çiller oyunu kullandı

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Oyunu vermek için sırada beklediği sırada vatandaşlarla sohbet eden Çiller, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün çok güzel bir gün, eminim sandıkları milletimiz dolduracaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak, inşallah hayırlı olsun." dedi.

Tansu Çiller oyunu kullandı

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