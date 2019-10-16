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Yaşlı adamın tavukları köpekler tarafından telef edildi

38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilen 86 yaşındaki yaşlı adam gözyaşlarına hakim olmadı.

İHA | 16.10.2019 - 19:11..
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Bilecik’te,  Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde ikamet eden ve geçimini yumurta satarak sağlayan 86 yaşındaki Halil Türk’ün  tavukları, köydeki köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaşlı adamın tavukları köpekler tarafından telef edildi

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Komşu Mehmet Gümüştekin, duyduğu sesler üzerine girdiği kümesteki köpekleri kovaladı. Hemen olay yerine gelen 86 yaşındaki Halil Türk, 38 tavuğunun köpekler tarafından öldürüldüğü görünce gözyaşlarını tutamadı.

Sokak köpekleri tarafından telef edilen ölü tavuklar köyün çöplüğüne atılarak imha edildi.

Yaşlı adamın tavukları köpekler tarafından telef edildi VİDEO

Yaşlı adamın tavukları köpekler tarafından telef edildi

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