Bilecik’te, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde ikamet eden ve geçimini yumurta satarak sağlayan 86 yaşındaki Halil Türk’ün tavukları, köydeki köpeklerin saldırısına uğradı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Komşu Mehmet Gümüştekin, duyduğu sesler üzerine girdiği kümesteki köpekleri kovaladı. Hemen olay yerine gelen 86 yaşındaki Halil Türk, 38 tavuğunun köpekler tarafından öldürüldüğü görünce gözyaşlarını tutamadı.
Sokak köpekleri tarafından telef edilen ölü tavuklar köyün çöplüğüne atılarak imha edildi.
Yaşlı adamın tavukları köpekler tarafından telef edildi VİDEO