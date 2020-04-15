Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Figen Çizmeci Şenel, sosyal mesafe ve kısıtlamalara ilişkin konuştu.

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Adalet Bakanlığı: Kanundan 90 bin kişi yararlanacak

Adalet Bakanlığı, infaz paketinin yasalaşmasının ardından ceza infaz kurumlarında alınan tedbirler ve yasadan yararlanacak olan kişilerin sayılarına ilişkin açıklama yaptı.