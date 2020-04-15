taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8367
Euro
7.4963
Altın
1716.26
Borsa
98549.8
Gram Altın
378.322
Bitcoin
47167.04

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlere ve terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ŞIRNAK'TA TERÖRİSTLERE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi -1

İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den 15 dakika uyarısı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Figen Çizmeci Şenel, sosyal mesafe ve kısıtlamalara ilişkin konuştu.
Adalet Bakanlığı: Kanundan 90 bin kişi yararlanacak
Adalet Bakanlığı, infaz paketinin yasalaşmasının ardından ceza infaz kurumlarında alınan tedbirler ve yasadan yararlanacak olan kişilerin sayılarına ilişkin açıklama yaptı.
Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası
Korona nedeniyle dezenfekte çalışması yapan görevli, tulumuna Bursaspor'un oyuncularından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı.
Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören sağlık görevlisi ile anne ve babası sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
209
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
251
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
36
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
80
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
140
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
11
Wilma Elles otelini satıyor
Wilma Elles otelini satıyor
12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir