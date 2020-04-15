Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlere ve terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ŞIRNAK'TA TERÖRİSTLERE OPERASYON
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.