Üniversite öğrencileri için günübirlik tatil rotaları

Öğrenci olmanın en iyi parçalarından biri, yaz tatilinde sahip olduğunuz özgürlüktür. Üç koca ay tatil! Ne yazık ki yaz tatili aynı zamanda okul hayatı, aileye bağlı hareket etme, babanın yazlığı ve sıkı bir bütçe anlamına da geliyor. Tatile gitmeye zamanınız olsa da aileden bağımsız, kendi arkadaşlarınızla planladığınız bir tatil mali durumunuzu zorluyordur. En iyisi siz uçak bileti, vize, pasaport maliyetini atlayın ve bunun yerine pratik ve keyifli bir tatil için İstanbul ve çevresinde bulunan bu ucuz yaz yolculuklarından birini seçin.

KALABALIK, UCUZ VE KEYİFLİ BİR GRUP TATİLİ

Önereceğim yerler ucuz olabilir ancak can sıkıcı olmaktan uzaklar. Ücretsiz veya ucuza yapılacak biçok şey var, bu yüzden paranızı sadece kiralık bir araba ve benzin için ayarlayın. İlhama ihtiyacınız varsa, en yakın arkadaşlarınızla, sadece bir günde dev bir tatil için bu yol gezilerine göz atın.

ARKADAŞ BONUSU: PARAYI BÖLÜŞTÜRÜN

Bir otel odasının maliyetini bölmenin yanı sıra, geziye arkadaşlık eden öğrenciler grup seyahati rezervasyonu yaparak büyük tasarruf sağlayabilirler. Otel konaklamaları seyahat bütçesinin büyük bir kısmını yiyebilir. Neyse ki öğrencilerin en büyük özelliklerinden biri, hemen hemen her yerde uyuma yetenekleridir. Eğer durum böyleyse, paylaşılan bir hostel odasını seçmek, parayı bölüştürmek ve tatilinizi diğer kaşiflerle paylaşmak için harika bir yol.

KERPE

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe İstanbul’dan arabayla sadece 1.5, otobüsle ise 2.5 saatlik bir mesafede. Kerpe doğallığını kaybetmemiş ormanları ile, uzun ve geniş kumsalları ve sakinliğiyle tatil yapmak isteyenler için iyi bir tercih. Maceraperestleri bekleyen yüksek kayalardan atlama heyecanını yaşamaya değer. Kahveler alındı, radyoda en sevdiğiniz şarkı, dört koltuk da sevdiklerinizle dolu… Deniz ve güneş yorgunluğunun ardından tatlı bir öğlen uykusu için çadır kurma fikri de fena değil.

İĞNEADA

İstanbul’dan özel araçla 2.5 saat otobüs ile ise 3.5 saat mesafede yer alan İğneada, geniş kumsalı, koruma altındaki yedi gölü, zengin doğası ve bünyesinde sakladığı sürprizlerle tatil için çok ama çok cazip… Küçük bir kasaba görünümünde ama sahili 33 km. Özellikle çevredeki yeşillik, çam kokuları, denizi, Longoz ormanlarıyla büyüleyici bir yer. Deniz, güneş, kum buluşmasının dışında bölgede hem görecek, hem de yüzecek çok yer var!

ŞARKÖY

Tekirdağ‘ın Şarköy ilçesinde yer alan 5 adet köyünü yeni seyahat rotası olarak belirleyerek yola koyulun. Çünkü burada sadece yüzmeyeceksiniz, birbirinden tatlı köyler arasından geçecek, doğallığın ve tazeliğin meyvelerinden seçeceksiniz. Yamaç paraşütü de oldukça fazla yapılan spor faaliyetlerinden sadece biri. Türkiye’nin en uzun ve dünyanın ise en uzun 12. kumsalına sahip Şarköy’ün denizi de ender denizlere verilen mavi bayrağa sahip. Deniz, balık, üzüm ve karidesin merkezi olan Şarköy doğasıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Muazzam denizi ve kumsalının yanında bir de taze balıkları eklenince deyim yerindeyse tadından yenmiyor.

AĞVA

Duymaya alışıksınız ama hem bu kadar pratik hem de ucuz günübirlik bir tatilin bir numaralı adresi Ağva. En iyi plajlara sahip Kilimli Plajı, Kabakoz Plajı, İmrenli plajları olan Ağva’nın birde kütük evleri meşhurdur. Dilerseniz dört arkadaş biro da kiralayıp dinlenmek daha rahat bir alan yaratabilirsiniz. Sabah kahvaltınızı seprme kahvaltınız eşliğinde Saklı Göl’ün yanında yapıp, marketten abur cuburları poşete doldurup doğru sahile…

ŞİLE

İstanbul’a arabayla yarım saat 40 dakika, otobüs ile 1.5 saat mesafede bulunan, İstanbul’un akciğerleri olarak adlandırılan Şile, doğal güzellikleri, eşsiz kumsalı ve denizi ile İstanbul’un gözbebeği olmayı başarmış bir tatil beldesi. Doğal görünümü, denizinin temizliği ile huzurlu bir gün geçirmenin yanında birçok güzelliklerini keşfedebilir, leziz balık restauranlarında rakı-balık keyfi yapabilirsiniz.