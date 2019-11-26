Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta iki kişi arasında, araç alım satım konusu yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., üzerinde taşıdığı tabancayla M.K.'yi yaraladı.



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Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.K., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Arifiye ilçesinde olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.