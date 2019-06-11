TÜİK'e göre ölüm sayıları 2018 yılında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,2

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,3 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.

2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu.

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 11,4 OLDU

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 11,4 oldu.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN İNTİHARLAR

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında 3 bin 168 iken 2018 yılında 3 bin 161 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 75,6'sını erkekler, yüzde 24,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

KABA İNTİHAR HIZI DÜŞTÜ

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88'e düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık 4'ü intihar etti.



