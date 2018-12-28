çok satanlar

Çok satanlarda bu hafta ilk üçte, geçen haftanın ilk ve ikinci sırası yer değiştiriyor. İlk üç kitabın sıralaması şöyle: "Son", "Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar", ve "Kürk Mantolu Madonna"...

SON

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından biri SON! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren hikâyeleri...

Son

Ayşe Kulin Everest Yay. S.: 304 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KANADI KIRIK MELEK'İN KANADINA TAKILANLAR

Engelli bir birey öncelikle kendiyle ve bedeniyle barışık olmalı ki; yaşadığı zorluklara göğüs gerebilsin. Üç aylıkken geçirdiğim menenjit bir diğer adıyla havale nedeniyle beden sağlığından yoksun biriyim. 37 yaşındayım ve kendimi bildim bileli kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum...

Hikâyeler senaryolar yazıyorum. Bu kitap benim ilk kitabım. Kitabımda dört hikaye, bir oyun, bir skeç, bir senaryo, bir de mektup var. Çoğu zaman kitaptaki kahramanların yerine kendimi koyuyorum. Bilgisayar başında yazdığım karakterlerin bedenlerini kendi bedenim gibi kullanıyor, kendi bedenimde sergileyemediğim özgürlüğü o karakterlerin üzerinde sergiliyorum

Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar Rukiye Türeyen Egemen Yay. S.: 128 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KÜRK MANTOLU MADONNA

Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie"

adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.

Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali Yapı Kredi Yay. S.: 164 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?



Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap

olmaya aday...

Fahrenheit 451 Ray Bradbury Çev.: Dost Körpe İthaki Yay. S.: 208 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

HAYALLERİN ALLAH'A EMANET

Sabret! Çünkü zor günlerin sabrı, güzel günlerin anahtarıdır. İnanmaktan vazgeçme, düzeleceksin. Nasıl yandıysa için öyle söndüreceksin. Nasıl düştüysen, öyle kalkmayı öğreneceksin. Nasıl sevdiysen bir insanı, sen de öyle sevileceksin. Boş yere karamsar olma, daha çok mutlu günler göreceksin.

Hayallerin Allah'a Emanet

Nebi Yıldız Olimpos Yay. S.: 176 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

İclal Aydın Artemis Yay. S.: 372 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

SİNEKLERİN TANRISI

"Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'ın Mercan Adası gibi eşsiz bir mercan adasının cenneti andıran ortamında başlayan bu roman, çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan yaradılışındaki köklerini gözönüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde gelişir.

William Golding Çev.: Mina Urgan İş Bankası Kültür Yay. S.: 262 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ŞEKER PORTAKALI

Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.

Jose Mauro de Vasconcelos Çev.: Aydın Emeç Can Çocuk Yay. S.: 200 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Asıl adı Eric Arthur Blair olan İngiliz yazar George Orwell’ın siyasi hiciv tarzındaki kısa öyküsü Hayvan Çiftliği 1945 yılında yayımlanmıştır. Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...

George Orwell Çev.: Celal Üster Can Yay. S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

SİMYACI

Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir "nasihatnâme"; "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu...

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 166

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