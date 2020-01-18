Çanakkale'nin Biga ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk ile 5 torun sahibi 75 yaşındaki Ramazan Koç'a, 17 LK 354 plakalı otomobiliyle, 8 Aralık 2019 tarihinde, Lapseki ilçesi girişinde kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesildi.

Ramazan Koç’un kırmızı ışıkta geçtiği, kameralara yansıdı. Trafik Kural İhlali Tespit Formu ile ceza makbuzu, Ramazan Koç’a tebliğ edildi.

"KULAĞIMA KÜPE OLUYOR"

1974 yılında ehliyet alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Ramazan Koç, "Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda, kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. 75 yaşındayım ve ilk cezamı yedim. Gelen trafik cezasını ödedim. Ardından bu cezayı hatıra kalsın diye çerçeveletip, evin odasına astım. Ara sıra yediğim trafik cezasına bakıyorum. Kulağıma küpe olmuş oluyor." dedi.

75 yaşında ilk cezasını yedi, çerçeveletti VİDEO