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Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları artarken, satışlar düştü.

DHA | 18.11.2019 - 16:38..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini bugün resmi olarak kamuoyuyla paylaştı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 6,32'LİK ARTIŞ

Konut fiyatları, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 6,32 arttı, yıllık bazda reel olarak ise yüzde 2,69 düştü.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artarak 114,61 düzeyine çıktı.

Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

İSTANBUL YİNE İLK SIRADA

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,15, 0,29 ve 1,72 yükseldi.

ENDEKS DEĞERLERİ AZALDI

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1,12 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5,48 ve 5,76 yükseldi.

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