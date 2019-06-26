Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir uygunluk tespiti yapılması şartıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay uzatıldı.

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Belediye şirketlerine yöneticileri kim atayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediye şirketlerine yönetici atama yetkisinin belediye meclisinde olduğunu belirten kararı ilerleyen günlerde de konuşulmaya devam edecek.