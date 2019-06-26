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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 26.06.2019 - 17:03..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe harekatıyla sınır ötesinde başarılı operasyonlar yürütmeye devam ediyor.

Yurt içinde de terörle mücadele, aynı kararlılıkla sürüyor.

MERKEZ KIRSALDA OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SABAH VAN'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan, Van'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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