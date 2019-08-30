taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8285
Euro
6.3984
Altın
1522
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.202

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

DHA | 30.08.2019 - 20:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli bir kişi teknik ve fiziki takibe aldı. M.T. adındaki şüphelinin kullandığı 52 HM 013 plakalı minibüs, Erzurum-Erzincan karayolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durduruldu.

DEDEKTÖR KÖPEK DÜK DE DESTEK VERDİ

Polis, narkotik dedektör köpek 'Dük'ün desteğiyle araçta arama başlattı. Dük'ün tepki vermesi üzerinde minibüsün arka yan bölmeleri arasına tahta kontrplak arkasına zulalanmış 119 paket halinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

Sürücü M.T.'nin (27) eroin yüklü minibüsü İstanbul'a götüreceği öğrenildi. Şüpheli M.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

171
Batman'da bir genç kan davası nedeniyle öldürüldü

Batman'da bir genç kan davası nedeniyle öldürüldü

717
30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

155
Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

172
Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

55
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

77
Mevlüt resmen Fenerbahçe'de

Mevlüt resmen Fenerbahçe'de

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir