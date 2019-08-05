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Rize'deki sel felaketinde son durum

Saat 21.00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sel sularında kaybolanlar oldu.

İHA | 05.08.2019 - 08:37..
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Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisi'nde bir araç, dere taşması sonucunda sele kapıldı. Araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Günün ilk saatlerinde sel sularının çekilip derenin debisinin düşmesiyle aracın akıntıya kapıldığı Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Suların çekilmesiyle sakinleşen sel bölgesi, havadan görüntülendi.

Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi ViDEO


Rize'deki sel felaketinde son durum



Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize'deki sel felaketinde son durum

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