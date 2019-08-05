Rize'deki sel felaketinde son durum

Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha Vadisi'nde bir araç, dere taşması sonucunda sele kapıldı. Araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, Hüseyin Çap adlı kişi sel sularında kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Günün ilk saatlerinde sel sularının çekilip derenin debisinin düşmesiyle aracın akıntıya kapıldığı Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Suların çekilmesiyle sakinleşen sel bölgesi, havadan görüntülendi.
Rize'de sel bölgesi havadan görüntülendi ViDEO