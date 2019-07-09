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'Şelengo'nun dışı karpuz, içi kavun, tadı da salatalık gibi

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1 Kars'ta terör operasyonu Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlere ait 10 sığınak imha edildi.

2 Metin Hara, Adriana'nın fotoğraflarını silmedi Başka bir Türk ile aşka yelken açan Adriana Lima, Mikonos adasında eğlenirken, Metin Hara'dan henüz haber yok.

3 AB mahkemesi Belçika'ya yavaş internet cezası verdi Genişbant internet altyapı mevzuatını uygulamayan Belçika, 5 bin euro ceza ödeyecek.

4 Reyhanlı patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21’e yükseldi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

5 Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor 18 bin kişiyi işten çıkaracak olan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, zor günler geçiriyor.

6 Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılardan suça karışan olursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.