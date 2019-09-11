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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözleri nedeniyle oldukça endişeli olan Merkel, görüşmede göç konusunu dile getirdi.

İHA | 11.09.2019 - 17:04..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan anlaşma kapsamında; Suriyeli mülteciler, Türkiye'de tutuluyordu. Avrupa Birliği, bu anlaşma kapsamında Türkiye'ye 6 milyar euro ödeyeceğinin sözünü verdi.

Aradan geçen uzun zamana rağmen Avrupa Birliği, verdiği sözü yerine getirmedi.

Mülteciler konusunda sabrı taşan Türkiye, net bir açıklama yaptı.

"KAPILARI AÇMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Oktay, bu konuda blöf yapılmadığını, Türkiye'nin tavrının net olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açarız İZLE

MERKEL TELEFON AÇTI

Bu uyarıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk telefon, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi.

Telefon görüşmesinde Merkel, göç konularını masaya yatırdı.

Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dinleyen Merkel'in, mülteciler konusunda nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

AB'DE MÜLTECİ KORKUSU

Bilindiği üzere; Erdoğan'ın bu uyarısından sonra Avrupa Birliği, kalan ödemelerin kısa süre içerisinde yapılacağını söylemişti.

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