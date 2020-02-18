75'i AB vatandaşı 229 yabancı terörist sınır dışı edildi

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, kaçak göçmenler ve sınır dışı edilen yabancı teröristler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ayaz, yaptığı açıklamada, geçen yıl düzensiz göçle mücadele açısından önemli çalışmalar yapıldığını, 2018 yılında 268 bin olan yakalanan kaçak göçmen sayısının 2019'da 454 bine ulaştığını belirtti.

Göçle ilgili tedbirlerin her yıl artırıldığını anlatan Ayaz, 12 Temmuz 2019'dan itibaren İstanbul'da göçle ilgili yeni bir aşamaya geçtiklerini aktardı.

"İSTANBUL'DA 118 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI"

Geçen yıl İstanbul'da 118 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandığını ifade eden Ayaz, "Bu rakam 2018'de 28 bindi. Maalesef düzensiz göçe kaynaklık eden coğrafyalardaki sıkıntılar devam ediyor. Gelen düzensiz göçmenlerin önemli bir kısmı Afganistan ve Pakistan kaynaklı. Bu sebeple bu yıl da buralardan geçtiğimiz yılki kadar yüksek olmasa da düzensiz göçmen gelişinin devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Yabancı terörist savaşçılarla ilgili de bilgi veren Ayaz, bu mücadelenin eskiye dayandığını söyledi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN BU YANA 229 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Bugüne kadar çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı ülkelerine gönderdiklerini belirten Ayaz, "2011'den bu yana 102 farklı uyruktan 7 bin 898 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana 75'i AB vatandaşı olmak üzere 229 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 150 uyruktan 94 bin yabancıya giriş yasağı uygulandı." ifadelerini kullandı.

"ÜLKELER İSTESE DE İSTEMESE DE GÖNDERİLECEK"

Ayaz, yabancı terörist savaşçıları ülkelerine gönderme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "İlgili ülkeler yabancı terörist savaşçıları almak istese de istemese de bunların dönüşleri sağlanacak. Bu, ülkelerin en temel sorumluluğu. 2178 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı da buna işaret ediyor. Orada hem yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesi hem de seyahat etmiş olanların geri kabul edilmesiyle ilgili imza altına alınmış bir metin var. Uluslararası hukukta da ülkeler bunun gereğini yerine getirmek zorundalar. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük. Önümüzdeki dönemde de yabancı terörist savaşçıların ülkelerine dönüşleri devam edecek. Bunların herhangi bir şekilde ülkemizde bırakılmaya çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Kabul etmemeyle ilgili hiçbir gayreti hoş karşılamıyoruz. Bugüne kadar bu konudaki kararlılığımızı sürekli vurguladık. Önümüzdeki süreçte de ilgili ülkeler bu şahısları alacaklar. Bununla ilgili olarak da tüm süreci sonuna kadar işleteceğiz. Şu ana kadar genellikle AB ülkelerinden 'biz almayacağız' diyenler oldu. Ancak 'almayacağız' dedikleri için gönderemediğimiz yabancı terörist savaşçı olmadı."