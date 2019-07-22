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İstanbul'da fuhuş operasyonu

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA | 22.07.2019 - 16:07..
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Aksaray’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Güvenlik güçleri kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, 13 çeşitli olaya karışan 8 kadın, fuhşa aracılık eden 2 şahıs ve bu şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği önü sürülen 14 şüpheli olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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