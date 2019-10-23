Valla ve Horma kanyonlarına ilgi artıyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma kanyonları ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Biri "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen, diğeri ise ahşaptan yürüyüş platformuyla büyük bölümü gezilebilen iki kanyona sahip Pınarbaşı, özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kanyonlarının çok özel olduğunu söyledi.

"SPORCULARIN SIK SIK GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ BİR KANYON"

İlçede iki kanyon bulunduğunu anlatan Yaşar, "Valla Kanyonu, derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan, 'vahşi cennet' dediğimiz, içeriye girenlerin anlata anlata bitiremediği doğa harikası bir kanyon. Diğeri de Horma Kanyonu. Yaklaşık 3,5 kilometrelik, içinde yürüyüş platformu bulunan, sporcularının sık sık geçiş yapmak istediği bir kanyon." dedi.

"YILLIK ORTALAMA 60 BİN ZİYARETÇİ"

Kanyonlara ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Yaşar, "İnsanlar sık sık Horma Kanyonu'nu gezmek istiyor. Yürüyüş platformundan geçerek bu doğal güzelliği görebiliyorlar. Horma Kanyonu'na yıllık yaklaşık 60 bin ziyaretçi geliyor. Şu anda geniş anlamda tanınırlığı olmadığı halde 60 binlere çıkan ziyaretçi sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız."diye konuştu.

"ARİZONA EYALETİNE GİTMEYE GEREK YOK"

Valla Kanyonu'nun ise oldukça zorlu bir yapıya sahip olduğuna değinen Yaşar, "Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu. Birincisi de Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunuyor. Arizona'ya gitmeye gerek yok. Burayı tanıtıp turist sayısını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok VİDEO