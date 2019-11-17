Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan bir grup göçmen olduğu bilgisiyle harekete geçti.

98 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ayvacık’ın Tuzla köyü sahilinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 kaçağı yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.









