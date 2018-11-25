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Fransa, Benin'e ait 26 sanat eserini iade edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma Benin'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 13:39..
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Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat tarihçisi Benedicte Savoy ile Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr'in Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iade edilmesi için hazırladığı raporu Macron'a sundu.

ESERLER İADE EDİLECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da sömürge döneminden kalma Benin'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini ifade etti.

2 YIL ÖNCE TALEP EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılın ilk çeyreğinde sanat eserleri ile ilgili değişim politikasını belirlemek için Avrupalı ve Afrikalı ortaklarını Paris'e davet etti.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki yıl önce ülkesine ait eserlerin iadesi için Fransa'ya resmi talepte bulunmuştu.

Fransa, Benin'e ait 26 sanat eserini iade edecek

5 YIL İÇİNDE GERİ VERİLECEK

Macron, geçen yıl Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Afrika'ya ait eserlerin Afrikalı ülkelerde de değer görülmesi gerektiğini ve beş yıl içinde bu eserlerin iade edilmesi için şartların oluşmasını istediğini söylemişti.

6 BİNE YAKIN ESER VAR

Benin'in UNESCO Daimi Temsilci Büyükelçi Irenee Zevounou'ya göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser bulunuyor. Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurdu.

Fransa, Benin'e ait 26 sanat eserini iade edecek

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Benin

2 MİLYON KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afrika'nın yüzde 35'i, 300 yıl boyunca Fransa'nın kontrolünde kaldı. Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa'nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm kaynaklar sömürüldü.

Fransa'nın dünya savaşlarında bağımsızlık vaadiyle kendi saflarında savaştırdığı ülkelerin başlattığı ayaklanmalar şiddetle bastırıldı.

Bölgede beş asır süren kolonyal dönemde ve bağımsızlık savaşlarında 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti.

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