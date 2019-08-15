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Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

Ülkedeki lüks hac turizmi bu yıl Fransız haber ajansı AFP'nin gündeminde yer aldı.

AA | 15.08.2019 - 19:39..
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Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

Kurban Bayramı'yla birlikte hacı olan milyonlarca Müslüman sosyal medyadan fotoğraf da paylaşıyor. Lüks otellerden yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor.

Lüks tutkunu Müslümanların tercih ettiği oteller, bu yıl da binlerce müslümanı ağırladı.

Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

"SÜPER ZENGİN HACILARA LÜKS İMKANLAR"

Bu konu Fransız haber ajansı AFP tarafından haberleştirildi.AFP haberinde "Mekke'nin en iyi otelleri, dünyanın dört bir yanından süper zengin hacıları parıldayan mermer, ince ahşap paneller ve geniş avizelerle döşenmiş şekilde ağırlıyor." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

GECELİĞİ 1000 DOLAR

AFP haberinde geceliği 1000 dolar olan otelin 29. katından Kabe'yi izleyen hacılara yer veriyor.

Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

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