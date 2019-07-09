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Bitcoin 12 bin 500 doların üzerine çıktı

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeniden 12 bin doların üzerinde seyrediyor.

DHA | 09.07.2019 - 09:27..
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Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para biriminin başında geliyor. Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, 12 bin 500 doların üzerine çıktı.

Şu anda 12 bin 650 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, güne 12 bin 150 dolar civarında başlamıştı.

bitcoin

FACEBOOK'UN DEVREYE GİRMESİNİNİN ARDINDAN PİYASALAR HAREKETLENDİ

Küresel jeopolitik gerilimlerin ardından güvenli liman arayışında olan yatırımcıların, Facebook’un kripto para birimi Libra’yı tanıtmasının ardından kripto para birimleri piyasalarına yönelmesiyle piyasada artış görüldü.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, şu anda 222 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61,7’sini oluşturuyor.

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